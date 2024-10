Brasileirão ganha nova emissora para transmissão em 2025

A Record será a nova emissora do Brasileirão em 2025; assim, a Globo terá quebrada a exclusividade da transmissão na TV fechada

A Record oficializou que será uma das emissoras com o direito de transmissão do Brasileirão em 2025. O grupo entrou em acordo com a Liga Forte União (LFU) e voltará a exibir jogos da competição após 19 anos.

Em uma rede social, no último domingo, a Record fez uma postagem dedicada a novidade. Além de celebrar o acerto, a emissora também revelou que será feita a transmissão de um jogo por rodada, ou seja, 38 jogos. Assim como o canal fechado, o portal R7 e o streaming PlayPlus exibirão os jogos selecionados.