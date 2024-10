Botafogo se despede de setembro com marcas expressivas

No momento, além da liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sustenta uma invencibilidade de dez jogos, a maior durante a era Artur Jorge. Setembro, foi, aliás, o segundo mês que o Glorioso não perdeu em 2024. Em março, sob a batuta de Fábio Matias como interino, a Estrela Solitária também não caiu. No entanto, para efeitos de comparação, a equipe enfrentou adversários muito mais frágeis, como Boavista e Sampaio Corrêa, pela Taça Rio.

Apesar da frustração pelo empate sem gols com o Grêmio – no último sábado (28), no Estádio Mané Garricha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro -, o Botafogo passou por um setembro inesquecível. O Glorioso, assim, estabeleceu marcas expressivas em sua caminhada. Em outubro, a equipe do técnico Artur Jorge tem tudo para ampliá-las. O Jogada10 , na sequência, relembra algumas façanhas do Mais Tradicional.

O Botafogo desta série de Artur Jorge soma cinco vitórias e cinco empates. Aproveitamento de 66,6%. Não é superado desde 11 de agosto, no 3 a 2 para o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileiro.

Que venha outubro, Botafogo!

Em outubro, Artur Jorge tem a chance de igualar os números do compatriota português Luís Castro, treinador que passou 15 partidas sem perder pelo Botafogo, entre março e maio de 2023. Pelo êxito, começa o mês com uma semana cheia para recuperar a parte física de alguns nomes importantes do elenco e preparar a equipe que visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, no próximo sábado (5).

“As equipes grandes querem chegar às decisões. Temos duas competições. O foco tem que ser em nós próprios, não tenho o hábito de falar muito do adversário, ao contrário de quem fala muito sobre o Botafogo. Me preocupo com minha equipe, com meus jogadores e daquilo que consigo controlar. Vamos procurar manter a competitividade e a consistência para continuar na frente do Brasileirão e atacar bem a semifinal da Libertadores”, ponderou o técnico bracarense.