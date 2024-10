Benfica x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

As duas equipes se enfrentaram em apenas dois confrontos na história, válidos pela fase de grupos da UEFA Champions League 2015/16. Os portugueses venceram em 30 de setembro de 2015, mas os espanhóis triunfaram em 8 de dezembro do mesmo ano.

Como chega o Benfica

O Benfica chega para o confronto embalado após goleada de 5 a 1 diante do Gil Vicente pelo Campeonato Português, resultado que deixou a equipe de Bruno Lage (ex-Botafogo) em terceiro lugar.

Para o duelo, o técnico Bruno Lage, aliás, segue sem contar com o meio-campista Renato Sanches, que sofreu lesão muscular no final de agosto. Além disso, Tiago Gouveia também está fora do confronto devido a um problema no ombro. Multicampeão em sua carreira, o zagueiro Otamendi é a principal liderança do sistema defensivo.

Como chega o Atlético de Madrid

Do outro lado, o Atlético de Madrid disputou clássico intenso contra o Real Madrid pela oitava rodada da LaLiga e buscou o empate nos acréscimos.