Atlético-MG x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada, do Premiere no sistema Pay-Per-View e da Amazon Prime no streaming.

Como chega o Vasco

O Vasco vem em oscilação, já que não vence há quatro partidas. A primeira delas, porém, foi derrota por 2 a 1 para o Athletico, que valeu a vaga às semifinais da Copa do Brasil. Para este jogo contra o Atlético-MG, o técnico Rafael Paiva tem desfalques.

O ponta David, considerado titular ao longo da temporada, rompeu o ligamento do joelho esquerdo e ficará fora até o segundo semestre de 2025. Rayan, que poderia ser uma opção para seu lugar, está suspenso e, por isso, não pode ir a campo.

A tendência é que a vaga do lado esquerdo seja de Emerson Rodríguez, com Puma Rodríguez jogando improvisado na ponta direita. Ele atuou nesta faixa do campo na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (29), no Mineirão. Jean David e Maxime Dominguez correm por fora.