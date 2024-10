Aston Villa x Bayern: escalações, onde assistir e arbitragem

A atual edição da Champions teve uma mudança no formato. Afinal, até a temporada passada se atuava uma fase de grupos com 32 times em oito grupos de quatro. Ao fim, os dois primeiros avançavam as oitavas. Mas, a partir de agora, são 36 times em fase de liga, com cada equipe jogando oito partidas (formato suíço, muito usado no Xadrez). Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas. Contudo, os times entre 9º e 24º lutam por oito vagas numa repescagem (oito mata-matas). Mas os que terminarem entre 25º ao 36º estarão eliminados.

Como está o Bayern

O treinador Vincent Kompany mais uma vez poderá contar com seus principais jogadores, já qwue os desfalques são reservas como Ito e Stanisic. Em baixa com o treinador Goretzka segue no banco, perdendo a vaga para Pavlovic. No esquema 4-2-3-1, Kompany mais uma vez apostará no trio Olise, Musiala e Gnabry como municiadores do goleado Kane. Assim, Coman e Thomas Müller ficam como opção no banco.

Jogos do Bayern na fase de Liga da Champions

17/9 – 9×2 Dínamo Zagreb (casa)

2/10 – Aston Villa (fora)

23/10 – Barcelona (fora)

6/11 – Benfica (casa)

26/11 – PSG (casa)

10/12 – Shakthar (fora)

22/1/2025 – Feyenoord (fora)

29/1/2025 – Slovan Bratislava (casa)

Aston Villa x Bayern

2ª rodada da fase de Liga da Champions

Data e Horário: 2/10/2024, 16h (de Brasília)

Local: Villa Park, Birmingham (ING)

ASTON VILLA: Dibu Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne; Onana e Tielemans; Bailey, Morgan Rogers e Ramsey; Watkins. Técnico: Unai Emery

BAYERN: Neuer; Raphael Guerreiro, Upamecano, Kim e Alphonso Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Radu Petrescu (ROM)

Auxiliares: Radu Ghinguleac e Mircea Mihail (ROM)

VAR: Rob Dieperink (HOL)