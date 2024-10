Artilheiro do Santos em 2024, Guilherme vive seca de gols na Série B

Atacante não marca desde o início de agosto, mas segue sendo fundamental no sistema ofensivo do Peixe na competição

Principal peça ofensiva do Santos, o atacante Guilherme não vive sua melhor fase nesta temporada. O jogador é o artilheiro da equipe no ano, mas vive seu pior jejum com a camisa do Peixe. Afinal, o camisa 11 não balança as redes adversárias desde o início do mês de agosto e já soma nove jogos seguidos sem marcar na Série B do Brasileirão.

Ele marcou duas vezes contra o Paysandu, no dia 9 de agosto. Aliás, estes foram os únicos gols do jogador no returno da Série B. Neste período, além de parar de balançar as redes, viu o meio-campista Giuliano o igualar na artilharia. Na Série B, cada um deles tem sete gols e, considerando toda a temporada, foram dez.