Vini Jr provoca Koke em clássico de Madrid: ‘ Eu, duas Champions, você, nada’

Veja como foi o jogo: Militão marca, e Real empata com o Atlético em jogo paralisado por arremesso de objetos

Vini Jr. não marcou no empate do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, em jogo do Campeonato Espanhol neste domingo (29). No entanto, ele voltou a ser destaque na imprensa internacional ao provocar o volante Koke.

“Eu tenho duas Champions. Você, nada. Você, nada”, grita Vini, sinalizando duas conquistas com os dedos em direção a Koke. E completa: “Você perdeu duas, eu ganhei duas. Claro, você perde porque é ruim. Por isso eu jogo aqui, no Madrid”, referindo-se aos vices da Champions de Koke no Atlético, em 2014 e 2016.

Em campo, o empate deixa o time merengue com 18 pontos, em segundo lugar, enquanto o líder é o Barcelona, com 21 pontos. Já o Atlético é o quarto, com 16 pontos. Agora a equipe sob comando de Ancelotti muda a chave e atuará pela Champions League contra o Losc. Jogo marcado para quarta-feira (2).