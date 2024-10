Veja como foi o primeiro dia de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Treinador interino do clube passa vídeos, conversa com jogadores e corre com elenco em primeira atividade no Ninho do Urubu; veja imagens

O Flamengo viveu o primeiro dia com Filipe Luís como técnico do time principal. O ex-jogador aproveitou para mostrar como deve ser o trabalho dele daqui para frente com conversas com os jogadores. Além disso, correu ao lado do elenco, utilizou vídeos e já iniciou a preparação visando à partida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

Como já conhece boa parte do elenco, a recepção dos jogadores foi tranquila e com sorrisos. Gabigol até brincou com o ex-lateral nos vídeos divulgados pelo Flamengo com as primeiras imagens do dia. Filipe, aliás, passou no departamento médico, onde conversou com o atacante Pedro, que só volta na próxima temporada.