Vasco tem problema para lidar em jogo pela Copa do Brasil

Com a notícia da lesão de David, que ficará fora do restante da temporada, o Vasco tem um grande problema para resolver para quarta-feira (3). Afinal, ao entrar em campo diante do Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico Rafael Paiva terá desfalques nas duas pontas.

Além da contusão de David, o Vasco também não pode contar com Adson, também lesionado, e Rayan, suspenso para o jogo de ida. Dessa forma, sobram poucas opções para as posições, o que pode fazer com que Paiva tenha que botar a criatividade para trabalhar.

