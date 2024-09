Textor a dirigente do Grêmio: ‘Quando se acalmar, pode ajudar a combater a manipulação’

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor não deixou o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, sem resposta. Irritado com a arbitragem da partida entre as equipes no último fim de semana, o dirigente tricolor tripudiou do relatório da “Good Game”, encomendado pelo empresário norte-americano para apontar indícios de fraude no Campeonato Brasileiro de 2023. O magnata alvinegro até faz um convite ao seu difamador.

“Por favor, informe-se sobre meu trabalho antes de se envergonhar. Minhas preocupações têm se concentrado na manipulação de jogos por meio do desempenho abaixo do esperado dos jogadores. Também pedi especificamente a investigação de um número incomum de árbitros que cometeram erros óbvios em jogos que acreditamos terem sido manipulados. Podem ter sido erros honestos, mas acho que a responsabilização é importante mesmo assim. Espero que, quando você se acalmar, também apoie nossos esforços para combater a manipulação de partidas – e que você entenda a diferença entre minha cruzada contra a manipulação de partidas e seu discurso emocional sobre erros honestos de árbitros”, explicou o proprietário do futebol do Botafogo.

Brum estava descontrolado após o empate sem gols entre Botafogo e Grêmio, no sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Cuspindo abelhas africanas, ele atacou Textor e o lateral-direito Vitinho, da equipe carioca. O vice-presidente do Imortal considera que o defensor alvinegro forçou a barra ao cair no chão no lance da expulsão de Monsalve, do Tricolor, no fim da peleja. Além disso, ainda afirmou que Bastos, do Glorioso, deveria ter recebido o cartão vermelho por parar um contra-ataque, logo no início do embate. Naquele lance, o árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) aplicou cartão amarelo. Mas o angolano tocou apenas na bola.