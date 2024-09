São Paulo planeja troca de gramado no Morumbis

O São Paulo se prepara para realizar a troca de gramado do Morumbis logo após a série de shows do cantor Bruno Mars no estádio. O artista inicia a turnê no Brasil no próximo sábado, dia 4 de outubro, e faz a última apresentação no local no dia 13. Assim, o Tricolor estuda a melhor forma da manutenção do local para voltar a receber jogos o mais rápido possível.

Neste domingo (29/9), o São Paulo precisou mandar o clássico contra o Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha. Isso porque a estrutura do show do cantor Bruno Mars estava sendo montada no Morumbis. Algo que pode acontecer no duelo da 30ª rodada, contra o Vasco.