Saída de Tite repercute positivamente, e chegada de Filipe Luís ao Flamengo divide opiniões

O Rubro-Negro oficializou a saída de Tite na manhã desta segunda-feira (30), após a vitória sobre o Athletico, no domingo, pelo Brasileirão

Repercussão nas redes sociais Tite estreou pelo Flamengo no dia 19 de outubro de 2023 e deixou o clube no mesmo mês, após 68 jogos à frente da comissão técnica. Nesse período, venceu 41 partidas, empatou 11, sofreu 16 derrotas e comemorou 108 gols da equipe. Os números não refletem o desempenho de um Flamengo extremamente frágil ofensiva e defensivamente. Mesmo com o excesso de lesionados, o Rubro-Negro performava muito abaixo do esperado e, a partir dai, começou a pressão pela saída do treinador nas redes sociais. O movimento existia há um tempo, antes mesmo da eliminação para o Peñarol. TITE FOI DEMITIDOOOOO GRAÇAS A DEUS

— Ana Clara (@esposadogabigol.bsky.social) September 30, 2024 at 10:31 AM acordei com a notícia que o Tite caiu, nunca fui triste.