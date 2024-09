Roger credita vitória do Inter à postura de paciência: ‘Jogo de estratégia’

Treinador do Colorado também frisou que, no momento, a atenção da equipe fica para o duelo com o Corinthians e não o GreNal no fim de outubro Crédito: Jogada 10

O Inter deu sequência a sua arrancada no Campeonato Brasileiro, com um triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, no Beira-Rio, no último domingo (29). Assim, a equipe chegou a oitos jogos sem perder no torneio. Mesmo com a diferença entre as equipes na tabela, o embate trouxe dificuldade para os donos da casa. Com isso, o técnico Roger Machado creditou o resultado positivo à inteligência dos seus jogadores. Principalmente pela postura de evitar se desesperar, além de conseguir identificar e aproveitar os espaços criados pelo seu adversário. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Seria um jogo de muita paciência e estratégia. Foi desta forma o primeiro tempo. Abrimos o segundo com um gol, antes de o adversário mostrar sua cara. Eles começaram a fazer uma saída de três (jogadores). Nos gerou mais dificuldades, mas não foi nas virtudes que conseguiu o desconto, mas na bola parada”, esclareceu o treinador.

Primeiro GreNal pelo Inter Em seguida, pela proximidade com o GreNal, já que é o segundo compromisso da sequência, o comandante foi questionado sobre o clássico com o arquirrival. Mesmo assim, Roger frisou que o foco primeiro será no próximo confronto, contra o Corinthians, na próxima jornada. “Não tem como pensar. O mês do treinador tem três dias, o semestre sete e o ano 30. Nem alcança lá. Quando planejo a semana, na próxima, quando chegam Paulo (Paixão, o preparador físico) e Adriano (Loss, responsável pela logística), pergunto o século que querem falar é qual? Não alcanço. Penso agora no próximo jogo, o Corinthians. Depois me dedicarei ao clássico, que será algo singular na minha trajetória”, pontuou o técnico do Colorado.

Este será o primeiro Gre-Nal na trajetória de Roger Machado pelo Internacional. Aliás, será simbólico, pois o técnico tem uma identificação com o Imortal em seu período como jogador. Estreia de Clayton como titular aprovada Com os desfalques de Mercado e Rogel por lesões, além da venda de Igor Gomes para o futebol dos Emirados Árabes, o técnico precisou antecipar a estreia de Clayton Sampaio como titular. A propósito, o comandante aprovou esta primeira atuação entre os 11 iniciais do zagueiro. Inclusive, a reedição da dupla com o Vitão. “Clayton e Vitão já jogaram juntos na Seleção. Então, tem uma memória de entrosamento aí já. Claro que já tem alguns anos. Acho que foi uma grande estreia. Inclusive acredito que a bola na trave após cabeçada foi dele. Por sinal, uma de suas virtudes é a imposição pela bola aérea. Além da velocidade, que ajuda na recuperação e para fazer as coberturas. Foi uma boa estreia na minha opinião, com destaque na bola aérea que, por vezes, não aparece no treinamento”, finalizou Roger.