Rodrigo Dunshee registra chapa para eleições do Flamengo

Depois de Delair Dumbrosck, Rodrigo Dunshee lançou, nesta segunda-feira (30), a sua candidatura para concorrer ao cargo de presidente do Flamengo. Com a chapa “UNIFLA”, ele tem como vice Marcos Bodin. A eleição acontece no dia 9 de dezembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A entrega da documentação, realizada na sede do clube, contou com a participação de Rodolfo Landim, Nunes e mais de 60 apoiadores da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência. Além de Dunshee e do candidato a vice, Marcos Bodin, a Chapa UNIFLA também conta com ex-atletas laureados como Diego Hypólito e Ricardo Prado.