Pela terceira vez em 2024, Vasco terá ausência de jogador por lesão em joelho

David é mais um a entrar para lista de desfalques do Cruz-Maltino por lesões no ligamento cruzado anterior no local Crédito: Jogada 10

As lesões no ligamento cruzado anterior do joelho são a grande preocupação do Vasco na temporada. Com David, o Cruz-Maltino já viu três de seus jogadores se contundirem no mesmo local. Além disso, o tempo de recuperação é muito grande e perdem a maior parte da temporada. Assim, costuma levar entre oito e dez meses. Dessa forma, o jogador deve voltar apenas na reta final do Campeonato Carioca 2025 ou no começo do Brasileirão.