Operação da polícia na Itália prende ultras da Internazionale e do Milan

Principais lideranças da torcida da Internazionale e do Milan estão entre as pessoas presas por acusação de envolvimento com a máfia italiana

A polícia da Itália promoveu a prisão de membros de alguns ultras das torcidas da Internazionale e do Milan, em operação, nesta segunda-feira (30). As detenções ocorreram por acusações de envolvimento com a máfia italiana, principalmente pela condução de práticas lucrativas nos arredores de estádios de futebol.

Assim, as autoridades da Itália promoveram a detenção de 19 pessoas e lideraram diversas buscas no decorrer do que classificou como uma “grande investigação”. A propósito, a responsável por conduzir tal movimento foi a promotoria antimáfia de Milão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por comunicado, o promotor de Milão apontou que as averiguações expuseram “a existência de infiltrações criminosas no seio dos ultras com a participação dos principais líderes das associações de torcedores dos dois principais times de futebol de Milão”.