Novorizontino bate a Ponte, passa o Santos e reassume a liderança da Série B

No duelo entre filho e pai na Série B, o Novorizontino, sob o comando do técnico Eduardo Baptista, venceu a Ponte Preta, treinada por Nelsinho Baptista, por 2 a 1 e retornou à liderança da Série B, deixando o Santos em segundo lugar. A partida ocorreu nesta segunda-feira (30) no estádio Jorjão e valeu pela 29ª rodada.

Aliás, o atacante Neto Pessoa brilhou ao marcar os dois gols do agora novo líder do Brasileirão. Pelo lado da Ponte, Iago Dias descontou, e a Macaca ainda pressionou pelo empate, mas não conseguiu igualar o marcador.

Classificação e próximos jogos de Novorizontino e Ponte

Com este resultado, o Novorizontino chegou a 54 pontos e lidera a Série B, enquanto o Santos permanece em segundo lugar com 53 pontos. No entanto, considerando apenas a briga pelo acesso, a projeção para subir é de 62 pontos em 2024. Por outro lado, com apenas 32 pontos, a Ponte Preta luta contra o rebaixamento e ocupa atualmente a 15ª colocação.