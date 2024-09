Neymar está perto de marca financeira atingida apenas por Cristiano Ronaldo e Messi

O atacante Neymar está perto de alcançar um feito atingido apenas por Cristiano Ronaldo e Messi entre os jogadores em atividade no futebol. Atualmente no Al-Hilal, o brasileiro alcançará em breve a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) em ganhos financeiros durante sua carreira. O levantamento é do ‘Blog do Rafael Reis’, do Uol.

De acordo com os dados, baseados nas listas anuais da revista norte-americana ‘Forbes’ com os atletas mais bem pagos do mundo, Neymar já faturou pelo menos US$ 825,5 milhões (R$ 4,5 bilhões). O montante leva em consideração os salários recebidos pelo camisa 10 nos clubes que defendeu até o momento (Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal). Além disso, a conta também inclui ganhos com publicidade e exploração da sua marca. Investimentos financeiros e outros empreendimentos do jogador não entram nesta conta.