Mbappé é relacionado para jogo do Real Madrid na Champions League

Depois de ficar de fora do clássico com o Atlético de Madrid pela La Liga, Kylian Mbappé volta à lista de relacionados do Real Madrid. Assim, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o atacante no duelo com o Lille pela Champions League, às 16h desta quarta-feira (30), no Pierre-Mauroy.

O francês sofreu uma lesão na partida diante do Alavés e, a princípio, ficaria três semanas longe dos gramados. No entanto, retornou antes do previsto e está à disposição do comandante merengue.

Na ocasião, o atacante teve uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, durante a vitória dos merengues sobre o Alavés, por 3 a 2, pela La Liga, e deu lugar a Güler aos 34 do segundo tempo.