Lesionados do Palmeiras treinam na folga e têm a companhia de Dudu

Atacante trabalhou no dia livre dado pela comissão técnica aos jogadores. Mayke é o que tem maior chance de voltar ao time Crédito: Jogada 10

O Palmeiras deu folga ao elenco nesta segunda-feira (30) após vitória sobre o Atlético-MG no último sábado, por 2 a 1, em Campinas. No entanto, jogadores que estão em recuperação de lesão compareceram na Academia de Futebol para dar sequência ao tratamento. A surpresa foi a presença de Dudu, que tinha o dia livre, mas esteve no CT. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estevâo, Piquerez, Mayke e Michel estiveram na Academia para prosseguir com seus respectivos tratamentos. Eles aproveitaram a presença do atacante e tiraram uma foto ao fim do trabalho. Dudu postou a imagem nas redes sociais.

Estêvão e Piquerez foram a campo. Contudo, não estão liberados para voltar a jogar. Eles ainda precisam finalizar o tratamento de suas lesões e iniciar a transição física. Piquerez tem remotas chances de voltar a atuar ainda em 2024. O uruguaio passou por cirurgia no joelho em julho e, desde então, está em processo de recuperação. Já Estêvão tem lesão na coxa esquerda e está em tratamento há duas semanas. O departamento médico do Palmeiras tem a expectativa de liberar o jovem atacante em até duas semanas. A chance de enfrentar o Bragantino, no sábado (5), é pequena. Mayke mais próximo de voltar ao Palmeiras Quem está mais perto de voltar a vestir a camisa alviverde é o lateral-direito Mayke, que teve uma lesão na panturrilha. Ele está em estágio mais avançado e já começou a transição entre as partes física e técnica. O jogador pode voltar a trabalhar com o restante do elenco nesta semana.