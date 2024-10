José Mourinho usa laptop em protesto contra o VAR no Campeonato Turco

Técnico do Fenerbahçe se irrita com árbitro de vídeo diante da anulação de gol de Dzeko em jogo contra Antalyaspor, no fim de semana Crédito: Jogada 10

O técnico José Mourinho protagonizou uma cena inusitada na vitória do Fenerbahçe sobre o Antalyaspor, por 2 a 0, pelo Campeonato Turco. Irritado com o VAR, o português colocou um laptop em frente de uma das câmeras de transmissão. Por causa da ação, o árbitro do jogo puniu o técnico com o cartão amarelo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mourinho colocou o laptop em frente à câmera para protestar contra a anulação de um gol de Dzeko por impedimento. Depois dessa situação, porém, Thalisson Kelven marcou contra e ampliou a vantagem da equipe do técnico português.