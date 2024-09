Inter anuncia venda de Igor Gomes para clube dos Emirados Árabes

O Inter anunciou nesta segunda-feira (30) a venda do zagueiro Igor Gomes ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Dessa forma, o defensor já ficou fora dos relacionados do técnico Roger Machado no último domingo, quando o Colorado bateu o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O clube gaúcho não divulgou os valores da negociação. No entanto, segundo o “ge”, Igor Gomes foi vendido por US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual). Contudo, o Colorado ficará com US$ 4,5 milhões (R$ 24,4 milhões). O negócio foi selado no último dia da janela de transferências nos Emirados Árabes.