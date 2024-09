Ídolo da nação, Filipe Luís vive ‘ascensão meteórica’ ao assumir como interino do Flamengo

Apesar da vitória, por 1 a 0, sobre o Athletico-PR, no Maracanã, o Flamengo voltou a apresentar um desempenho abaixo do potencial do elenco, algo que gerou a demissão do técnico Tite. Assim, a direção do clube anunciou que o ex-jogador Filipe Luís, atual comandante do time sub-20, assume o Rubro-Negro, de forma interina.

Ídolo em campo, com diversas conquistas e uma carreira vitoriosa como jogador, o lateral anunciou, há menos de um ano (novembro de 2023), que penduraria as chuteiras, de forma oficial. O catarinense jamais escondeu o desejo de permanecer no futebol e seguiu o caminho para ser treinador.

Títulos em duas categorias na base rubro-negra

Dentro do próprio Flamengo, recebeu a oportunidade como comandante do time sub-17 e logo exerceu sua nova função no mundo do futebol. Em meio à nova chance, o ex-jogador recusou o convite da CBF para assumir o posto de coordenador de seleções, afinal o plano era ter a prancheta em mãos, à beira do campo.