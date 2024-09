Grêmio intensifica processo de recuperação de jogadores lesionados

O Grêmio prioriza a recuperação de quatro jogadores antes do seu próximo compromisso. Tratam-se dos zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely, além dos atacantes Pavón e Soteldo. Tal cenário tornou-se uma urgência principalmente pelos desfalques do goleiro Marchesín, bem como dos meio-campistas Monsalve e Villasanti. Afinal, o trio vai cumprir suspensão no embate com o Fortaleza.

Marchesín e Villasanti receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto Monsalve foi punido com o cartão vermelho direto no empate com o Botafogo. Assim, a recuperação dos quatro atletas machucados transformou-se em uma necessidade maior com essas baixas. No caso dos defensores Jemerson e Rodrigo Ely, eles já estavam em transição física do departamento médico para o campo na última semana.

O primeiro já havia sofrido uma contusão muscular grau 1 anteriormente. Ele retornou no empate com o Bragantino, mas já na segunda etapa da partida volta a sentir dores na região. Posteriormente, pediu a substituição e já é desfalque há três partidas. No caso do segundo, também sofreu uma lesão muscular, mas na coxa direita. Ele também chegou a ser relacionado para o confronto com o Massa Bruta. Porém voltou a apresentar incômodo no mesmo local ainda no aquecimento e foi cortado.