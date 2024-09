Gerson se despede de Tite: ‘Serei eternamente grato’

Gerson, capitão do Flamengo, foi até uma de suas redes sociais para se despedir do técnico Tite e membros de sua comissão técnica, demitidos na manhã desta segunda-feira (30). Um dos agradecimentos do Coringa foi pela confiança do treinador por ter o escolhido para assumir a braçadeira de capitão do time rubro-negro.

“Passando para agradecer a lealdade, respeito e parceria ao longo desses 12 meses. Obrigado, professor e toda comissão técnica. Vocês me fizeram assumir a segunda maior responsabilidade da minha vida – depois de virar pai -, ao me escolherem como capitão do time que eu amo. Serei eternamente grato. Desejo a vocês uma linda sequência de trabalho”, disse Gerson, no Instagram, em texto que terminou com um emoji de coração.