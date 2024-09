Gallardo elogia Atlético-MG, rival do River Plate na Libertadores

River Plate e Atlético-MG fazem uma das semifinais da Libertadores. As equipes se enfrentarão nos dias 22 e 29 de outubro, com a primeira partida sendo realizada na Arena MRV e a segunda, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dessa maneira, o treinador dos Millonarios, Marcelo Gallardo, elogiou o oponente brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a derrota do River para o Talleres, pelo Campeonato Argentino, o comandante citou o compatriota Gabriel Milito, técnico do Galo, que já foram adversários no torneio local nos últimos anos.