Fluminense tem o pior ataque do Brasileirão

Já há três partidas sem marcar na temporada, o Fluminense lidera um quesito negativo no Brasileirão. Com 21 gols em 27 rodadas, o Tricolor possui o pior ataque do torneio.

A equipe de Mano Menezes não conseguiu furar o bloqueio adversário contra Botafogo (derrota 1 a 0 pelo Brasileirão), Atlético-MG (derrota por 2 a 0 pela Libertadores) e Atlético-GO (derrota por 1 a 0 pelo Brasileirão) – três últimos compromissos do time na temporada. O último gol foi diante do Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Liberta. Já pelo Brasileirão, o último foi contra o Juventude (derrota por 2 a 1), pela 26ª rodada.

