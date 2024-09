Fluminense aumenta turbulência e perde novamente para o lanterna no Brasileirão

Depois de esboçar reação, Tricolor patina e tem terceira derrota consecutiva no Brasileirão, agora diante do Atlético-GO

Após esboçar uma reação sob o comando do técnico Mano Menezes e sair da zona de rebaixamento, o Fluminense voltou a mais um momento de turbulência na temporada. Afinal, a equipe carioca deixou as Copas do Brasil e Libertadores, está no Z4 e perdeu as últimas três rodadas do Brasileirão.

Em campo, diante do Atlético-GO, o que se viu foi um time sem força para ficar com os três pontos, sobretudo no primeiro tempo. Como aconteceu diante do Atlético-MG, pelo torneio continental, o Tricolor foi apático em vários momentos, sucumbindo diante de um adversário, que é o lanterna da competição.

Dessa forma, a atuação trouxe à tona os desafios que Mano terá para salvar o ano e fazer com que o Fluminense permaneça na elite do futebol brasileiro. A diferença para Corinthians e Vitória, no momento, é de um ponto, com um jogo a menos. No entanto, o elenco voltou a perder a oportunidade de deixar o Z4.