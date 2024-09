Flamengo não tem treinador por uma temporada inteira desde 2011

O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a demissão do técnico Tite. O treinador não suportou a pressão após a eliminação na Libertadores e foi desligado do cargo. Nem mesmo a vitória do Rubro-Negro em cima do Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), pelo Brasileirão, fez com que o treinador se mante-se empregado. Assim, o comandante entrou na estatística que agoniza o clube da Gávea há mais de uma década.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, a última vez que o Flamengo passou uma temporada inteira com o mesmo treinador foi em 2011. Na ocasião, Vanderlei Luxemburgo iniciou e finalizou o ano no comando do Rubro-Negro. Ele chegou no final de 2010 e saiu no começo de 2012. Desde então, o clube da Gávea sempre teve ao menos dois treinadores no mesmo ano.