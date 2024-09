Flamengo é o clube que mais troca técnicos no mundo; veja lista

A vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, nos minutos finais da partida válida pelo Campeonato Brasileiro no último domingo (29), não mudou os planos da diretoria do Flamengo, que optou pela demissão do técnico Tite. Com isso, o rubro-negro isolou-se ainda mais como o time no mundo que mais teve treinadores entre os 60 de maior valor de mercado, com 15 profissionais nos últimos cinco anos, segundo levantamento do “Bolavip”.

A pesquisa considerou os 60 clubes com elenco mais valiosos, de acordo com o site especializado Transfermarkt (entre eles, apenas dois brasileiros, Flamengo e Palmeiras). Todos os técnicos destes times desde 2019 foram registrados, inclusive interinos, e o Rubro-Negro aparece com ‘vantagem’ de cinco treinadores em relação a três equipes que vêm a seguir na lista: o francês Olympique de Marselha, o saudita Al-Hilal e o turco Fenerbahçe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, veja o top-10 em número de técnicos nos últimos cinco anos: