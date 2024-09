Flamengo divulga informações sobre a apresentação do técnico Filipe Luís

Ídolo da torcida do Flamengo, Filipe Luís será apresentado na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís, que substituirá Tite no Flamengo, será apresentado oficialmente na tarde de terça-feira (1), no Ninho do Urubu, às 13h30 (de Brasília). Na véspera da partida contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o ídolo rubro-negro responderá as perguntas dos jornalistas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A FlaTV irá transmitir a coletiva de imprensa.