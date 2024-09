Dudu se declara à torcida do Palmeiras: ‘Agradeço por tudo’

Dois dias após ser decisivo com a camisa do Palmeiras, Dudu se declarou para a torcida alviverde. O jogador, em vídeo para o canal oficial do clube, agradeceu todo o carinho que recebeu durante a vitória do Verdão em cima do Atlético-MG por 2 a 1, no sábado (28), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador entrou em campo no segundo tempo, quando a partida marcava 1 a 1. A entrada do camisa 7 aumentou os ânimos no Brinco de Ouro, que ecoava gritos de ”Dudu Guerreiro”. Aos 38 minutos da etapa final, o atacante sofreu o pênalti decisivo, que Raphael Veiga guardaria mais tarde e garantiria a vitória alviverde.