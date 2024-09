Dirigente do Grêmio pede desculpas a Textor, do Botafogo

Vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, ainda disse que concorda com algumas colocações do empresário sobre arbitragem

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, e Jhon Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, trocaram algumas farpas pelas redes sociais após o empate sem gols entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro no último sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília.

O dirigente tricolor tripudiou do relatório da “Good Game”, encomendado pelo empresário norte-americano para apontar indícios de fraude no Campeonato Brasileiro de 2023. Textor, por sua vez, respondeu nos comentários com ironia.

Agora, Brum, por meio de uma postagem da “TNT Sports”, pediu desculpas ao empresário americano nos comentários. Além disso, disse que concorda com ele em questões de arbitragem no Brasil e também de erros no confronto entre as equipes. Confira abaixo.