Diretor jurídico pede demissão do Corinthians

Leonardo Pantaleão ocupava cargo desde junho, mas rusgas com Augusto Melo fez com que o advogado renunciasse

O diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, pediu demissão nesta segunda-feira (30) do clube. Em nota publicada no site do Timão, o dirigente teria apenas entregado uma carta de renúncia ao presidente Augusto Melo, que aceitou o pedido. O advogado estava desde junho no cargo.

“Após receber a carta de renúncia de seu cargo, o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo agradece Leonardo Pantaleão pelo período em que esteve a frente do Departamento de Negócios Jurídicos do Clube. O mandatário deseja sucesso no decorrer de sua carreira profissional”, diz a nota do clube.