Cruzeiro tem dez jogadores treinando à parte e atacante em início de transição

O Cruzeiro iniciou mais uma semana de treinamentos, com a Raposa voltando a campo na próxima quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz ainda não sabe se poderá contar com seu camisa 10 para a partida.

Matheus Pereira ficou fora do empate contra o Vasco, no domingo, no Mineirão, após sentir um incômodo na coxa direita. Após exames, os médicos identificaram risco de lesão, e o jogador foi poupado do confronto.

Há expectativa de que Matheus Pereira esteja disponível para o duelo contra o Fluminense, mas, nesta segunda-feira, ele realizou apenas um treino leve, separado dos demais atletas.