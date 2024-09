Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence a primeira na Champions da Ásia

Além do português, Sadio Mané marcou para os sauditas. Gol de honra do Al Rayyan, do Qatar, foi feito pelo brasileiro Róger Guedes

Com mais um gol de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr bateu o Al Rayyan por 2 a 1, pela segunda rodada da da Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira (30). Mané fez o outro dos sauditas, com o brasileiro Róger Guedes descontando no fim para o time qatari.

O Al-Nassr, que havia estreado com empate com o Al-Shorta, do Iraque, em 1 a 1, chegou a quatro pontos no grupo Oeste da competição asiática. No entanto, o Al Rayyan segue sem pontuar, afinal perdeu na estreia para o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, por 3 a 1.

O duelo foi recheado de brasileiros. Pelo lado do Al-Nassr, Bento, Anderson Talisca e Ângelo foram titulares, com Wesley entrando no decorrer da partida. Pelo lado qatari, o goleiro Paulo Victor e Róger Guedes atuaram desde o início, e Gabriel Pereira foi acionado no segundo tempo do jogo. Rodrigo Tabata não saiu do banco.