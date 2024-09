Corinthians anuncia a contratação de meia canadense

Jesse Costa chega ao Timão sem custos para atuar no sub-20. Último clube do jovem de 19 anos foi o Wolfsburg, da Alemanha

O Corinthians acertou, nesta segunda-feira (30), a contratação do jovem meia Jesse Costa, de 19 anos. O jogador canadense chega para atuar no time sub-20. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

O último clube de Jesse Costa foi o Wolfsburg, da Alemanha. O contrato com os germânicos encerrou-se no fim da última temporada europeia e, assim, fechou acordo com o Timão sem custos de transferência.