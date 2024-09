Com demissão, Tite vai receber multa milionária do Flamengo

Tite deixou o comando do Flamengo. A demissão foi anunciada pelo clube na manhã desta segunda-feira (29), após a vitória da equipe contra o Athletico Paranaense por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (28). O gol do jogo foi de Gerson, aos 44 do segundo tempo.

No entanto, o treinador ainda vai receber um valor pela demissão. Ele tinha contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2024, e, dessa forma, o clube terá que pagar mais de R$ 3 milhões pela rescisão. Esse valor é referente aos 50% do restante do contrato que Tite não vai cumprir, ou seja, três meses.

Assim, com a saída do treinador, quem vai assumir a equipe principal de forma interina é Filipe Luís, ex-jogador do clube e atual técnico das categorias de base do clube.