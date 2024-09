Campeão mundial, Griezmann anuncia aposentadoria da França

Destaque do atacante pela França

Griezmann atingiu o seu auge pela França durante a disputa da Copa do Mundo de 2018. Além da confirmação do bicampeonato mundial, ele foi um dos destaques da conquista ao lado de Mbappé. A propósito, ambos sendo vice-artilheiros do torneio na ocasião. Bem como, com os gols em momentos decisivos, como foi na decisão. Muitos consideram as atuações do camisa 7 superiores à da sua dupla de ataque por ainda ter contribuído com mais duas assistências.

Tal opinião a respeito de Griezmann seguiu também para a edição seguinte da Copa do Mundo no Qatar, em 2022. Em julho deste ano, o atacante apareceu pela primeira vez no banco da França depois de sete anos. Antes disso, ele havia sido titular, de maneira consecutiva, nos 84 compromissos anteriores da seleção. A última vez que ele saiu do banco ocorreu em grandes competições como Euro ou Mundial foi em 2016. Assim, na oportunidade, Griezmann foi reserva no embate com a Polônia, entrou no segundo tempo e superou outro emblemático atleta pela seleção francesa.

No caso, ele ultrapassou o zagueiro Lilian Thuram e se tornou o jogador com mais participações pela França em grandes competições. Ao todo, foram 33 partidas, sendo 19 em Copas do Mundo e 14 em Eurocopas. A primeira aparição do atacante pelos “Les Bleus” foi em março de 2014, em um amistoso com a Holanda. Por outro lado, a sua despedida ocorreu em setembro, na vitória sobre a Bélgica, pela Liga das Nações. Vale lembrar que Griezmann era uma peça essencial e jogador de confiança do técnico Didier Deschamps. Exatamente o comandante que conquistou o Mundial em 2018.