Brigando por acesso e título, Santos terá sequência que o colocou 1º lugar no turno

O Santos disputa a liderança da Série B rodada a rodada com o Novorizontino. Além disso, o Peixe luta pelo acesso e, agora, na reta final da competição, terá uma sequência que garantiu o “título” do primeiro turno.

Aliás, nas contas do Santos, o ideal é atingir 64 pontos para confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro. Assim, o time também aposta em novos resultados positivos contra equipes que venceu no primeiro turno, entre elas, o Paysandu e o Goiás. Na ocasião, o Peixe chegou a ficar 10 jogos sem perder.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja também: Brazão projeta disputa por titularidade em 2025: ‘Dor de cabeça para o treinador’