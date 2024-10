Bora Bill! Atacante marca em estreia por time vegano no Rio Grande do Norte

Com passagens por Botafogo, Corinthians, entre outros times, o jogador agora defende o Laguna na segunda divisão do estadual potiguar

O atacante Bill, que teve passagens de destaque por grandes equipes do futebol nacional, agora defende o Laguna, da segunda divisão do Rio Grande do Norte, time conhecido por ser vegano. Ele estreou com gol na vitória da sua nova equipe contra o Parnamirim, pela segunda rodada do estadual.

Aliás, aos 40 anos, Bill marcou um gol e deu duas assistências, para Noninha e Vitinho, respectivamente, na partida disputada no Estádio Barrettão, em Ceará-Mirim, no domingo (29). Após a partida, Bill falou sobre sua estreia e afirmou estar feliz pelas participações em gols.

