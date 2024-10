Boca Juniors analisa investida por Luis Zubeldía, do São Paulo

Um técnico do futebol brasileiro está no radar do Boca Juniors para assumir o cargo após a saída de Diego Martínez. O nome em questão é Luis Zubeldía, do São Paulo, de acordo com informação do jornalista André Hernán.

Ao que se sabe, até o momento, o interesse do clube de Buenos Aires está ainda no campo da análise. Desse modo, nenhum tipo de avanço foi feito para contatar o staff do treinador de xx anos ou o clube do Morumbi em uma possível negociação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esta é a segunda oportunidade que o nome do técnico tricolor soa como de interesse no mercado da América Latina. Antes, a seleção do Equador ensaiou uma aproximação, mas o técnico preferiu continuar no clube brasileiro.