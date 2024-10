Betinho Marques – Galo é pioneiro com a emissão de debêntures-fut

O Atlético se tornou o primeiro clube a emitir as debêntures FUT e vai captar R$ 105 milhões. Iniciando uma nova etapa do futebol brasileiro para a captação de recursos, o Galo aproveita-se das oportunidades geradas com o advento da Lei da SAF (14.193/2021) e abre o mercado de capitais.

O que são debêntures

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas, com o objetivo de captar recursos para financiar projetos ou gerenciar dívidas. Importante dizer que a emissão dos títulos, no caso do Atlético, não vende a participação acionária. A remuneração por juros paga ao investidor deve ser igual ou superior ao rendimento anual da caderneta de poupança. Além disso, o prazo de vencimento deve ser de, no mínimo, dois anos, conforme cita o artigo 26 da Lei da SAF.

Objetivo do Galo na emissão

Segundo uma fonte no CAM, ao acessar o mercado de capitais abre-se um mundo novo de possibilidades para reestruturação do clube. Com taxas mais acessíveis, por outro lado, exige-se mais governança e credibilidade da SAF. Até por isso, vale relembrar o 1⁰ parágrafo do artigo 26 sobre a emissão das debêntures que diz: