Bayern de Munique tem interesse no goleiro Alisson, do Liverpool

O Bayern de Munique começa a planejar o futuro e busca um substituto para o veterano Neuer, de 38 anos. Assim, de acordo com o jornal “The Sun”, o alvo do clube bávaro é o brasileiro Alisson, que atualmente defende as cores do Liverpool, da Inglaterra.

Vale lembrar que o arqueiro tem contrato até 2026 e recusou recentemente uma proposta do futebol saudita. Na última janela de transferência, o clube inglês fechou a contratação de Giorgi Marmadashvili, que chegará na próxima temporada a Anfield.

A principal preocupação do Bayern é quanto a questão física de Neuer, que não tem tido regularidade nesta temporada. O técnico Vincent Kompany gosta do futebol do goleiro do Liverpool e é um dos principais entusiastas da contratação.