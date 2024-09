Barcelona x Young Boys: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, no Olímpico Lluís Companys, às 16h (de Brasília), pela 2ª rodada do torneio continental

Na sequência da Champions League 2024/25, o Barcelona mede forças com o Young Boys, da Suíça, no Olímpico Lluís Companys, às 16h (de Brasília), nesta terça-feira (1), pela segunda rodada da fase de liga. Assim, após a derrota por 4 a 2 para o Osasuña na La Liga, os comandados do técnico Hansi Flick tentam se recuperar.

Dessa forma, a equipe catalã busca sua primeira vitória no torneio continental, visto que perdeu na estreia para o Monaco, na França. O time suíço, por sua vez, também sofreu um revés, para o Aston Villa

Onde assistir

O confronto terá a transmissão da TNT (canal fechado) e da MAX (serviço de streaming).