Atlético inicia preparativos para decisão e pode ter retorno

O técnico Gabriel Milito começou os preparativos do Atlético para o duelo contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV. A expectativa é contar com o retorno de um jogador no time titular.

O volante Otávio foi a principal novidade dos trabalhos desta segunda-feira (30), na Cidade do Galo. Ele se recuperou de um problema no ombro e está liberado. Participou normalmente das atividades com o restante do elenco e a tendência é que jogue na quarta-feira.

Otávio estava afastado desde 12 de setembro, quando sofreu uma lesão após uma queda no jogo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.