Atlético de Madrid expulsa torcedor que atirou objetos em Courtois

Clube toma medidas após identificação do responsável e segue trabalhando com a polícia para punir outros envolvidos

Com a identificação de uma pessoa que jogou objetos no goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, durante o dérbi de Madri, o Atlético reagiu rapidamente e puniu alguns responsáveis. Nesta segunda-feira (30), o jornal espanhol ‘Marca’ revelou que o clube expulsou “permanentemente” o torcedor identificado pelas autoridades policiais. Além dessa punição, o clube colchonero garantiu que “continua trabalhando com a polícia para identificar os outros envolvidos no lançamento de objetos, como isqueiros”, e que espera aplicar a mesma sanção a eles.

O Atlético de Madrid já havia divulgado um comunicado na madrugada de segunda-feira (30). Nele, o clube condenou os atos, que começaram aos 23 minutos da partida contra o Real Madrid.

“Essas atitudes não têm lugar no futebol e mancham a imagem de um estádio que viveu uma atmosfera espetacular, com mais de 70.000 torcedores em suas arquibancadas”, dizia o comunicado.