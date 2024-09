Árbitro é afastado de jogo da Champions após acusação de ameaça de morte

Uefa substitui Fabio Maresca por Daniele Doveri após jogador do Kuwait SC registrar queixa policial

O 4º árbitro nomeado para o jogo entre PSV e Sporting, Fabio Maresca, foi substituído por Daniele Doveri. De acordo com informações do jornal italiano ‘Corriere Dello Sport’, Maresca teria ameaçado de morte um jogador durante uma partida na última sexta-feira (27), no Kuwait, entre Kuwait SC e Al Arabi. Dessa maneira, a Uefa alterou a equipe de arbitragem para o duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions.

Após o jogo, Khaled Al-Murshed, jogador do time visitante, registrou uma queixa na polícia local. Ele estava acompanhado de seu advogado, que afirma ter testemunhas e vídeos que comprovam a ameaça de morte feita por Fabio Maresca.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Associação Italiana de Árbitros (AIA) ainda não comentaram o caso. No entanto, a Uefa já tomou providências e afastou Maresca da partida em Eindhoven, onde as equipes se enfrentam pela segunda rodada da fase de liga da Champions.