Apesar da fase do Fluminense, Fábio se destaca e completa 44 anos nesta segunda

Goleiro tem tido atuações consistentes, com grandes defesas, mas Tricolor voltou a patinar no Brasileirão, com três derrotas seguidas Crédito: Jogada 10

Apesar do Fluminense patinar na temporada e está na zona de rebaixamento do Brasileirão, um nome tem se destacado em 2024 com boas atuações. Trata-se do goleiro Fábio, que esbanja vitalidade e mostra constantemente que os reflexos estão em dia. Sendo assim, o arqueiro reforça que está longe de pensar em pendurar as chuteiras e completa 44 anos nesta segunda-feira (30). ”Um dos maiores goleiros da história do Fluminense, Fábio faz aniversário nesta segunda-feira”, publicou o clube carioca. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo na eliminação da Libertadores para o Atlético, quando o Tricolor teve sua pior atuação sob o comando do técnico Mano Menezes, o arqueiro fez de tudo para impedir o resultado adverso. Foram diversas defesas, sobretudo no primeiro tempo. Uma delas na cobrança de pênalti de Hulk, que assegurou o empate sem gols antes do intervalo.