Zubeldía elogia elenco do São Paulo após eliminação na Libertadores

O técnico Luis Zubeldía elogiou o elenco do São Paulo após a vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo. Assim, o comandante fez questão de valorizar o resultado da partida, que foi importante para ajudar a superar a eliminação da Libertadores para o Botafogo, na última quarta-feira.

“É difícil analisar o rendimento, vínhamos de uma semana muito difícil. Colocar em cima da mesa a análise de jogo me parece desnecessário. Sabíamos que necessitávamos ganhar, não só por nós, pelos torcedores, por nossa família. Apesar da dor, a Libertadores era nosso motor mais importante do ano, soubemos jogar com essa dor, e pouco a pouco ir crescendo no Brasileirão, para isso é importante ganhar hoje”, afirmou o treinador, que frisou que é necessário saber lidar com a dor da derrota: